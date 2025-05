Inter Women Santi si gode il rinnovo | Orgogliosa di legarmi ancora a questo club

Irene Santi, centrocampista dell'Inter Women, esprime grande soddisfazione e orgoglio per il suo rinnovo di contratto, rafforzando il legame con il club. Scopri le sue parole e l’entusiasmo che circondano questa importante conferma nel mondo del calcio femminile.

Le parole della centrocampista. La centrocampista dell’ Inter Women, Irene Santi, ha parlato cosi del suo rinnovo ai microfoni ufficiali del club: LE PAROLE- « Sono molto contenta e orgogliosa di legarmi ancora a questo club anche dopo il traguardo raggiunto quest’anno. Il lavoro di squadra e l’unione del gruppo penso che siano gli elementi più importanti per raggiungere gli obiettivi, quest’anno si è visto e ne abbiamo avuto la prova. Essere riconosciuta come una figura importante del gruppo è una grande responsabilità . 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Women, Santi si gode il rinnovo: «Orgogliosa di legarmi ancora a questo club»

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia. 🔗continua a leggere

