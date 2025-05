inter vs psg | maxi schermo e party esclusivo al sunset play

Vivi la grande finale Inter-PSG come mai prima d'ora, con la visione del match su un maxi schermo immersivo al Sunset Play. Unisciti al nostro esclusivo party, tra drink raffinati, delizie gastronomiche e un’atmosfera sofisticata, per un’esperienza sportiva indimenticabile.

Sabato 31 maggio, l'appuntamento è fissato per le ore 20:00 con l'apertura delle porte del Sunset Play. Un'accoglienza curata nei dettagli, perfetta per iniziare la serata tra drink selezionati e proposte food in un'atmosfera elegante e conviviale. Alle 21:00 si accendono i riflettori sul maxi.

