Inter tutte le finali vinte e perse di Coppa dei Campioni Champions League | un equilibrio che sarà spezzato a Monaco

Scopri le emozionanti finali di Coppa dei Campioni e Champions League dei nerazzurri, tra vittorie storiche e sconfitte decisive, in un percorso che si prepara a un nuovo capitolo inoltrato a Monaco. Dall'epoca delle prime imprese negli anni Sessanta fino agli ultimi atti di questa stagione, riviviamo insieme l’epopea europea dell’Inter prima della grande sfida contro il PSG.

Sono sei gli ultimi atti della principale competizione europea disputati dai nerazzurri, con tre vittorie e tre sconfitte. In attesa della sfida di sabato 31 maggio contro il Psg, ripercorriamo l'epopea continentale del Biscione dagli anni Sessanta ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inter, tutte le finali vinte e perse di Coppa dei Campioni/Champions League: un equilibrio che sarà spezzato a Monaco

