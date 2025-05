Inter Sommer | "Sensazioni positive per la finale Sfida a Donnarumma? Non vedo l'ora La parata su Yamal"

Manca poco alla tanto attesa finale di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, un evento che sta creando entusiasmo tra i tifosi di tutto il mondo. Le sensazioni positive e l’aspettativa per la sfida, con protagonisti come Donnarumma, rendono questa partita un vero e proprio show di emozioni. Non vediamo l’ora di assistere alla spettacolare parata di Yamal e vivere insieme questa emozionante notte di calcio.

Paris Saint-Germain-Inter, -2. Due giorni alla partita più importante dell`anno per le due squadre, la finale della UEFA Champions League di. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

L’Inter non ci crede, doppia batosta prima della finale - Prima della tanto attesa finale di Champions League, l'Inter si trova ad affrontare una doppia batosta che mette a dura prova il suo cammino. 🔗continua a leggere

Inter, Inzaghi ha deciso come gestirà il dualismo in porta in futuro: la decisione spiazza - Inzaghi ha preso una decisione che cambierà il futuro dei portieri dell’Inter. Cosa accadrà ... i risultati positivi hanno consolidato la scelta. Sommer è confermato come titolare indiscusso ... 🔗msn.com scrive

Inter, ecco come Sommer stupì Ausilio: "Già sapevo un po' di italiano e ora sto migliorando" - Non è un segreto ormai il fatto che Yann Sommer ... positivamente Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, durante la trattativa per il passaggio dell'ex Bayern Monaco all'Inter: "Prima ... 🔗Da tuttomercatoweb.com

Inter, Sommer è ufficiale: Audero sarà il suo vice - Con l'arrivo dell'ufficialità è dunque terminata la lunga trattativa che ha portato Sommer a vestire la maglia dell'Inter. I nerazzurri avrebbero voluto acquistare il calciatore già prima di ... 🔗Come scrive sport.sky.it