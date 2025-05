Inter più esperta del Psg? Non contano gli anni sulla carta d’identità Di Lautaro mi hanno impressionato due cose | parla Ronaldo

Ronaldo il Fenomeno offre un'analisi appassionata della finale di Champions League tra Inter e PSG, sottolineando che l'esperienza e la determinazione contano più degli anni sulla carta d'identità di Lautaro Martinez. Tra occhi di Acerbi, parate di Sommer e il ruolo di Thuram, la rabbia del capitano nerazzurro emerge come elemento chiave in questa sfida decisiva.

Ci sono gli occhi di Acerbi, le parate di Sommer, il ruolo di Thuram. Soprattutto la rabbia di Lautaro Martinez, il capitano. Sono questi gli ingredienti con cui Ronaldo il Fenomeno analizza la finale di Champions League tra Inter e Psg. Lui che non l’ha mai vinta, anzi non è mai nemmeno arrivato in finale, e in nerazzurro ha alzato al cielo la Coppa Uefa: “Sarebbe bello che la squadra di oggi mi regalasse questa gioia, l’unica che mi manca, come già nel 2010?. Ronaldo tifa Inter, ovvio. Ma nella sua lunga intervista a La Gazzetta dello Sport non manca di sottolineare le insidie della finalissima di Monaco di Baviera, di un Psg considerato più equilibrato rispetto al Barcellona, sconfitto dai nerazzurri in semifinale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it