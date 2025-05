Inter occhi su Lucca | primi contatti con l’Udinese! Dentro una contropartita?

L’Inter continua a monitorare con interesse Lorenzo Lucca, considerato un potenziale rinforzo per l’attacco nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri avrebbero inserito il centravanti dell’Udinese come parte di una possibile trattativa, rafforzando così il loro sguardo sulla giovane promessa italiana.

L’Inter non ha dimenticato Lorenzo Lucca. Secondo un’indiscrezione raccolta dalla nostra redazione, la dirigenza nerazzurra ha inserito il centravanti dell’Udinese per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. L’interesse per l’italiano, autore di 12 reti in campionato, si è intensificato proprio in queste ore, a ridosso della mini-sessione di mercato riservata ai club impegnati nella Coppa del Mondo FIFA per club, una finestra straordinaria dall’1 al 10 giugno 2025. TORNA DI MODA – Il nome di Lorenzo Lucca non è nuovo nei radar nerazzurri, ma adesso si sta passando ai fatti. I primi veri contatti tra la dirigenza dell’Inter e quella dell’ Udinese sono avvenuti nei giorni scorsi, segno concreto di un interesse reale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, occhi su Lucca: primi contatti con l’Udinese! Dentro una contropartita?

