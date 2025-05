Inter la carica dei diciottomila Nuovo esodo verso Monaco

L'esodo nerazzurro verso Monaco di Baviera si fa sentire: dopo la prima ondata di tifosi Inter, si prevede una carica ancora più forte per sostenere la squadra nei quarti di Champions League contro il Bayern. Un’occasione imperdibile per i tifosi di vivere l’emozione di una trasferta importante, tra passione e supporto incondizionato.

Una prima ondata nerazzurra a Monaco di Baviera c’è già stata, giusto qualche settimana fa. È la stessa città tedesca in cui l’Inter ha disputato l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern, battuto a domicilio 2-1 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Frattesi, con in mezzo il momentaneo pareggio di Mueller. Un capitombolo che i bavaresi non conoscevano in Europa, tra le proprie mura, da quattro anni. Il settore ospiti, l’8 aprile scorso, contenne i 3.779 sostenitori della Beneamata che avevano il biglietto in tasca e che ci sono goduti dal vivo una delle imprese europee di questa stagione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inter, la carica dei diciottomila. Nuovo esodo verso Monaco

Bonucci: «Inter in finale a Monaco? Comunque vada orgoglio!» - Leonardo Bonucci, ex difensore di Juventus e Milan, esprime il suo orgoglio per l’Inter, che raggiunge la finale di Champions League contro il PSG. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Inter, la carica dei diciottomila. Nuovo esodo verso Monaco. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter, la carica dei diciottomila. Nuovo esodo verso Monaco - Una prima ondata nerazzurra a Monaco di Baviera c’è già stata, giusto qualche settimana fa. È la stessa città tedesca in cui l’Inter ha disputato l’andata dei quarti di finale di Champions League ... 🔗ilgiorno.it scrive

L’Inter tenta il colpo a sorpresa: il nuovo centrocampista gioca nella capitale? - Potrebbe infatti, ad esempio, tornare alla carica il Bayern Monaco per ... Continua a leggere L’Inter tenta il colpo a sorpresa: il nuovo centrocampista gioca nella capitale? 🔗Da msn.com

Inter, nuovo craque nel mirino - I radar degli uomini mercato dell'Inter sono arrivati fino al campionato messicano, dove è stato individuato un nuovo possibile craque. Si chiama Piero Quispe, centrocampista classe 2001 ... 🔗Come scrive calciomercato.com

BYD Seal U ibrida (2024) | Perché Comprarla... e perché no