Inter Kovacs | Un sogno arbitrare la finale di Champions

Istvan Kovacs, scelto da Roberto Rosetti come arbitro della finale di Champions tra PSG e Inter, realizza il suo sogno di dirigere una partita così prestigiosa. Questo evento segna un traguardo importante nella carriera del fischietto rumeno, simbolo di eccellenza e professionalità nel calcio europeo.

Istvan Kovacs è stato designato da Roberto Rosetti – Direttore Generale degli arbitri UEFA – per dirigere la finale di Champions tra PSG e Inter, in programma sabato 31 maggio alle 21 a Monaco di Baviera. Il fischietto rumeno diventerà il primo direttore di gara ad arbitrare la finale delle L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Kovacs: “Un sogno arbitrare la finale di Champions”

PSG Inter, alla scoperta dell'arbitro Kovacs: i precedenti e quell'avvertimento per i calciatori nerazzurri...

