Inter Inzaghi si affida al vero undici! Ma c’è un dato particolare – TS

Inzaghi si affida all'undici di sempre, ma c'è un dato interessante: la formazione tipo dell'Inter ha giocato insieme solo due volte, evidenziando l'importanza di trovare finalmente l'assetto migliore. Contro il PSG, i nerazzurri schierano una squadra compatta e ben equilibrata, pronta a confermarlo sui campi internazionali.

La formazione tipo di Inzaghi ha giocato insieme solo due volte. Contro il PSG l’Inter punta finalmente sull’assetto ideale, a lungo rimasto solo teorico scrive Tuttosport. UNDICI – Sommer tra i pali, Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo, con Lautaro Martinez e Thuram in attacco. È questa l’Inter dei titolarissimi, la formazione ideale che scenderà in campo sabato all’Allianz Arena contro il PSG per provare a riportare la Champions a Milano, quindici anni dopo il Triplete. Eppure, questa squadra al completo si è vista solo due volte in stagione: nel derby del 22 settembre e contro il Napoli il 10 novembre, con un pareggio e una sconfitta. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, Inzaghi si affida al vero undici! Ma c’è un dato particolare – TS

Dumfries Inter, l’olandese è l’arma in più di Inzaghi: toccata quota undici gol stagionali - Denzel Dumfries si conferma arma in più per l'Inter di Inzaghi, raggiungendo quota 11 gol stagionali. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il momento di Taremi: ha lasciato il segno in Champions, ora Inzaghi gli affida la speranza-Scudetto; L’Inter vince a Como ma non basta: lo scudetto torna a Napoli; Formazioni ufficiali Como-Inter, le scelte di Fabregas e Inzaghi; L'ora di Inzaghi, futuro in mano. Spalletti si affida all'eterno Acerbi, la prima pagina del Quotidiano Sportivo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inzaghi e l’addio all’Inter: tutto vero, conferma social - Sa di essere apprezzato più all'estero che in Italia, e spera di poter avere il coltello dalla parte del manico. Inzaghi lascia? 🔗Lo riporta interlive.it

Libero – Inzaghi-Inter, il vero problema non è il rinnovo ma un altro! Ci sarà summit decisivo - Si fanno insistenti le voci attorno a Simone Inzaghi e l'Arabia: il vero problema nei dialoghi con l'Inter non è il rinnovo! 🔗Come scrive fcinter1908.it

Inter, Inzaghi: "Richieste dall'Arabia vere, ma folle parlarne ora" - Intervistato nel corso del media day ad Appiano Gentile in vista della finale di Champions League, Simone Inzaghi ha tracciato così il bilancio di questa stagione. Le parole del tecnico dell'Inter. 🔗Secondo fantacalcio.it

Finale di Champions league ?? #calcio #championsleague #inter