Inter Inzaghi | Outsider? Tanta fiducia vogliamo vincere la finale

Simone Inzaghi, l'allenatore dell'Inter, ha dichiarato: "Siamo pronti e vogliamo vincere". La squadra si presenta come l'outsider della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, ma la fiducia è alle stelle. Questo incontro non è solo una sfida calcistica, ma un simbolo di resilienza nel mondo dello sport, dove ogni partita può riscrivere la storia. La determinazione nerazzurra è pronta a stupire!

L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, è intervenuto a TNT Sports per parlare della finale di Champions League tra l'Inter e il Paris Saint-Germain. Secondo TuttoMercatoWeb, che ha trascritto l'intervista per intero, Inzaghi si è espresso su varie tematiche come l'Inter sfavorita, la scorsa finale di Istanbul e la semifinale contro il

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

CHAMPIONS - Inter, Inzaghi: "Percorso grandioso, sono molto contento di allenare questo gruppo"

Lo riporta napolimagazine.com: Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a TNT Sports: "Come mai siamo ancora outsider? Queste sono le questioni del calcio. Noi sappiamo quale è stato il nostro percorso in ...

Inzaghi a TNT Sports: "Sono molto contento di allenare questo gruppo. Ecco cosa ci ha insegnato la finale di Istanbul"

Da msn.com: Come mai una squadra che arriva in finale di Champions League per due volte in tre anni viene presentata come un'outsider? A rispondere alla domanda di TNT Sports ci pensa Simone Inzaghi, tecnico dell ...

Inter, Bastoni in vista della finale di Champions League: "Siamo una squadra credibile. Sarebbe davvero brutto perdere"

Segnala eurosport.it: CHAMPIONS LEAGUE - Il difensore nerazzurro ha parlato ai canali ufficiali del club in vista dell'ultimo atto della competizione contro il PSG.