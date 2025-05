Inter in aumento i ricavi da sponsorizzazioni | un dato importante!

L'Inter registra un aumento significativo dei ricavi da sponsorizzazioni, confermando la solidità della strategia adottata dalla società nerazzurra. I dati ufficiali pubblicati dal bilancio della divisione Media and Communication sottolineano una crescita importante in questo settore.

L’Inter ha reso noti gli ultimi dati in merito ai ricavi a bilancio da sponsorizzazioni. Un incremento testimonia la bontà della direzione intrapresa dalla società nerazzurra. UFFICIALE – L’Inter, tramite il bilancio della branca Media and Communication, ha comunicato l’ammontare dei ricavi conseguiti dalle sponsorizzazioni. Di seguito i risultati conseguiti dalla società nerazzurra: “Alla data del presente rapporto, i ricavi da sponsorizzazioni contrattualizzati per l’esercizio in corso, con chiusura al 30 giugno 2025, ammontano a circa €102 milioni (pari a € 24 milioni in più rispetto al valore effettivamente registrato nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2024 )”. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, in aumento i ricavi da sponsorizzazioni: un dato importante!

