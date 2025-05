Inter annuncia | Valutiamo ipotesi di rifinanziare il bond Ecco come stanno le cose

L'Inter annuncia ufficialmente la valutazione di ipotesi di rifinanziamento del bond da 400 milioni di euro, in scadenza a febbraio 2027. La societĂ nerazzurra sta analizzando diverse opzioni per gestire al meglio questa importante operazione finanziaria, come riportato nel recente report di Inter Media and Communication.

L'Inter si appresta a rifinanziare il bond: arriva l'annuncio ufficiale del club nerazzurro. L' Inter valuta opzioni per rifinanziare il bond da 400 milioni in scadenza a febbraio 2027. Lo ha scritto la stessa società nerazzurra nel report di Inter Media and Communication. LA NOTA – « Come già descritto nelle precedenti relazioni trimestrali, il 25 giugno 2024, approfittando di condizioni di mercato favorevoli e con il supporto di un intermediario finanziario qualificato, abbiamo riacquistato un valore nominale di €15,0 milioni delle Obbligazioni.L'operazione è stata regolata in contanti dallo stesso intermediario il 3 luglio 2024, per un importo complessivo di €14.

