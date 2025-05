Intelligenza artificiale generativa | svolta per il sistema produttivo italiano secondo Deloitte

L'intelligenza artificiale generativa sta rivoluzionando il sistema produttivo italiano, offrendo alle imprese opportunità di crescita e innovazione. Secondo uno studio di Deloitte, l'adozione su larga scala di queste tecnologie può portare a un aumento dei margini tra il 5% e il 15%, rappresentando una svolta strategica per il nostro sistema industriale.

L'intelligenza artificiale generativa rappresenta una svolta epocale per il sistema produttivo italiano. Secondo uno studio condotto da Deloitte, l'adozione su larga scala di queste tecnologie da parte delle imprese con oltre 50 milioni di fatturato e almeno 250 dipendenti potrebbe generare un incremento dei margini tra il 5% e il 15%, con un impatto economico complessivo stimato tra i 149 e i 446 miliardi. Lo studio, presentato in occasione dell'inaugurazione di Solaria Space, il nuovo hub di Deloitte interamente dedicato alla GenAI nella sede milanese del Campus Deloitte, evidenzia come i settori più promettenti siano quello finanziario ed energetico, con aumenti di valore potenziale rispettivamente tra i 33-99 miliardi e i 22-67 miliardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Intelligenza artificiale generativa: svolta per il sistema produttivo italiano secondo Deloitte

