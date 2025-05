Insulti razzisti all' arbitro | daspo e maxi squalifica a 4 calciatori del Ponzano Juniores

Gli insulti razzisti rivolti all'arbitro durante la partita tra Ponzano e Union Lpv nel 44º Torneo Marca Trevigiana Juniores hanno suscitato sdegno e condanna, portando all'adozione di un daspo e a una maxi squalifica per quattro calciatori del Ponzano juniores. Un episodio che ha scosso lo sport e ricordato l'importanza di stringere sulla lotta a ogni forma di discriminazione nel calcio.

Il 44esimo Torneo Marca Trevigiana Juniores Under 19 è stato rovinato da quanto accaduto nel corso della partita tra Ponzano e Union Lpv giocata lo scorso 19 maggio allo stadio di Castagnole e vinta dall'Union Lpv 0-1. Arbitra del match era la giovane M.O. di origine marocchina.

