Insula chiude il bilancio in attivo e annuncia nuovi cantieri nelle case pubbliche per 6 milioni

Insula, il braccio operativo del Comune di Venezia dedicato alla manutenzione degli immobili pubblici, chiude il bilancio 2024 in attivo e annuncia investimenti per oltre 6 milioni di euro in nuovi cantieri di edilizia sociale. Un segnale di crescita e rilancio per il patrimonio immobiliare della città , con progetti che migliorano la qualità delle case pubbliche e rafforzano l’impegno nel sociale.

