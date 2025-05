Installati a Riposto quattro nuovi defibrillatori per una città cardio protetta

Riposto si conferma una città più sicura con l’installazione di quattro nuovi defibrillatori semiautomatici in punti strategici, tra cui la palestra della scuola Galileo Galilei. Grazie a questo intervento, il territorio comunale diventa sempre più cardio protetto, garantendo interventi tempestivi in emergenza.

Con il posizionamento nella palestra della scuola Galileo Galilei, si è concluso a Riposto il programma di installazione dei nuovi defibrillatori semiautomatici in quattro punti strategici del territorio comunale. A collocarli il sindaco Davide Vasta e l'assessore alla Protezione Civile Carmelo.

