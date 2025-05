Inseguimento nella notte | arrestati due giovani per spaccio e resistenza

Durante un inseguimento nella notte, la Polizia di Benevento ha arrestato due giovani, un 30enne e un 22enne, accusati di spaccio di droga e resistenza. I fermati, dopo una fuga spericolata, sono stati trovati in possesso di cocaina, hashish, un coltello e un bilancino, sequestrati durante le operazioni.

Comunicato Stampa Bloccati dopo una fuga spericolata, trovati con cocaina e hashish. Sequestrati anche un coltello e un bilancino Ieri sera la Polizia di Stato ha tratto in arresto un trentenne e un ventiduenne di Benevento, gravemente indiziati dei reati

