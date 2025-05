Inseguimento da film sulla Togliatti Polizia spara alla ruota per fermare auto in fuga

Un inseguimento spettacolare lungo via Togliatti ha visto la polizia sparare alle ruote di un'auto in fuga, interrompendo una corsa pericolosa in pieno centro cittadino. Le manovre decise, rischiose e nervose hanno messo a repentaglio la sicurezza di passanti e agenti, con il conducente che ha tentato di investire gli operanti durante la fuga.

Ha impugnato la pistola ed ha esploso un colpo contro le ruote della vettura in fuga, interrompendone la corsa. Manovre pericolose in pieno giorno e pieno centro cittadino che potevano tramutarsi in tragedia sia per i tanti passanti che per i poliziotti, che il conducente ha provato a investire. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Inseguimento da film sulla Togliatti. Polizia spara alla ruota per fermare auto in fuga

