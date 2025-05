Inps bonus nuovi nati | 1 000 euro per i bimbi del 2025 Ecco i requisiti e come richiederlo

Scopri come richiedere il bonus nuovi nati di 1.000 euro per i figli del 2025, una misura dell’Inps rivolta a genitori italiani e stranieri con determinati requisiti. In questa guida, troverai tutte le informazioni sui requisiti e i passaggi necessari per ottenere questa agevolazione economica.

Al via il bonus nuovi nati: l’ Inps dà le indicazioni per accedere al bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2025. Possono richiedere il bonus i cittadini italiani, quelli di Stati membri dell’UE, nonché cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi. Bisogna presentare un Isee minorenni non superiore a 40.000 euro annui.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Inps, bonus nuovi nati: 1.000 euro per i bimbi del 2025. Ecco i requisiti e come richiederlo

BONUS 1,000 EURO NEW BORN 2025: Application and Requirements in the INPS Circular