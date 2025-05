Innovazione e sostenibilità Convegno sull’Hospitality 4 0

Scopri come innovare e rendere sostenibile il settore dell’hospitality nel nostro convegno dedicato all’Hospitality 4.0, tra esperienze imprenditoriali di successo e innovative soluzioni digitali come il progetto Edi 5.0. Un evento imperdibile per chi vuole lasciarsi guidare dalle nuove tecnologie e trasformare il proprio business in modo virtuoso e sostenibile.

Innovare nell’hospitality si può. Così come stare al passo con le novità della tecnologia. E trarne il meglio per il proprio business. Quattro esperienze di quattro imprese e la presentazione del progetto Edi 5.0, per la digitalizzazione delle aziende. Questi i temi del convegno ’Opportunità e modelli virtuosi di innovazione e sostenibilità per l’hospitality 4.0’, che si tiene oggi alle 14.30 nell’Auditorium di Confcommercio Siena in Strada di Cerchiaia. L’iniziativa è promossa da Confcommercio Siena con Edi 5.0, la Camera di Commercio Arezzo Siena e lo Sportello Spin Innovazione che fa capo a Confcommercio ed è aperto sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Innovazione e sostenibilità. Convegno sull’Hospitality 4.0

