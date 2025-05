Innovazione digitale al servizio di turismo e commercio in archivio il quinto ' Digital Way' di Cna

La quinta edizione di Digital Way, l’evento promosso da CNA Turismo e Commercio, ha rappresentato un’importante occasione per scoprire come l’innovazione digitale possa potenziare il turismo e il commercio nella regione Emilia-Romagna. Organizzato a Cesena in collaborazione con CNA Forlì-Cesena, l’evento ha offerto approfondimenti sulle nuove opportunità digitali per imprese e professionisti.

Si è conclusa la quinta edizione di Digital Way, l'evento promosso da Cna Turismo e Commercio e Cna Comunicazione e Terziario Avanzato Emilia-Romagna, quest'anno organizzato a Cesena in collaborazione con Cna Forlì-Cesena. Una giornata intensa dedicata all'approfondimento delle opportunità.

Come sostenere turismo e commercio nel nostro territorio? Tutto pronto per il Digital Way di Cna - Il turismo nella provincia di Forlì-Cesena sta vivendo una rinascita, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia. 🔗continua a leggere

