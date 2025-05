Iniesta | PSG-Inter finale speciale tra stili diversi mi aspetto una cosa Fabregas? Sono curioso di vederlo mi sta ispirando

Andrés Iniesta condivide le sue aspettative sulla finale di Champions League tra PSG e Inter, sottolineando il fascino di due stili diversi e l'emozione di vedere talenti come Fabregas in campo. Le sue parole offrono uno sguardo unico su questa sfida tra grandi formazioni, alimentando l’attesa di un match spettacolare.

Le parole di Andres Iniesta, ex centrocampista spagnolo, sulla finale di Champions League tra PSG-Inter. Tutti i dettagli Andres Iniesta ha parlato a Sky Sport in vista della finale di Champions League tra PSG-Inter. FINALE – «Penso siano due squadre con stili molto differenti. Due grandissime squadre con fantastici allenatori. Per l’Inter la semifinale col Barcellona è stata incredibile, molto dura ed emozionante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com