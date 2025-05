Iniesta applaude | Inzaghi è fantastico Luis Enrique ha questa cosa speciale

Andrés Iniesta ha espresso il suo entusiasmo e rispetto per gli allenatori coinvolti nella prossima finale di Champions League tra PSG e Inter, lodando figure come Inzaghi e Luis Enrique. Le sue parole, rilasciate a Sky Sport, offrono uno spunto interessante sulle sfide di questa importante sfida europea.

Iniesta si è espresso verso la finale di Champions tra PSG e Inter, le dichiarazioni dello spagnolo. Andrés Iniesta ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, le dichiarazioni dello spagnolo: LE PAROLE – «Sono allenatori fantastici, forse non ho tutte le competenze per parlare delle loro caratteristiche nello specifico. Hanno un approccio molto diverso, però entrambi trasmettono molto bene alla squadra ciò che intendono e questo è importante. E soprattutto, i giocatori credono fermamente nei loro allenatori e nel lavoro molto speciale che propongono» ENRIQUE – «Ha un talento speciale.