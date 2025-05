Infrastrutture Morfino M5s | Tagli a province delirante anche solo averli pensati

Le infrastrutture di Morfino M5S sono al centro di polemiche dopo i sorprendenti tagli alle province, ritenuti incredibili e deliranti. Nonostante le smentite della maggioranza, il viceministro Rixi ha confermato in commissione Ambiente alla Camera che i fondi per la manutenzione delle strade sono ancora in discussione, sollevando dubbi sulla trasparenza delle promesse politiche.

“I colleghi di maggioranza sono incredibili. Adesso dicono che i fondi alle province per la manutenzione delle strade verranno garantiti e che le opposizioni dicono solo menzogne, ma proprio ieri il viceministro Rixi in commissione Ambiente alla Camera ha confermato che i tagli sono ancora in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Infrastrutture, Morfino (M5s): "Tagli a province, delirante anche solo averli pensati"

Cerca Video su questo argomento: Infrastrutture Morfino M5s Tagli Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Infrastrutture, Morfino (M5s): Interrogazione su scippo risorse manutenzione strade siciliane; Morfino (M5S): Il governo chiarisca perché ha tagliato il 70% dei fondi per la manutenzione delle strade provinciali siciliane; Infrastrutture Morfino M5s | Interrogazione su scippo risorse manutenzione strade siciliane; Morfino (M5S): Il governo chiarisca perché ha tagliato il 70% dei fondi per la manutenzione delle strade…. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tagli ai fondi per le infrastrutture siciliane. I 5 Stelle: "Schifani difenda l'Isola" - Secondo i parlamentari 5 Stelle, a restare finanziato è solo il ponte sullo Stretto, definito “un’opera insensata” rispetto alle esigenze reali dell’isola. “In Sicilia – prosegue Morfino – mancano le ... 🔗tp24.it scrive

Morfino (M5S): "Il governo chiarisca perché ha tagliato il 70% dei fondi per la manutenzione delle strade provinciali siciliane" - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday 'Il Governo deve chiarire subito con qu ... 🔗Lo riporta informazione.it

Strade, Morfino (M5S): "Da governo scippo di fondi continuo alla Sicilia, presentata un'interpellanza" - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday 2028. Qui ne va di mezzo la sicurezza d ... 🔗Secondo informazione.it