Infortunio Bremer scatta il piano Juve | verrà convocato per il Mondiale per Club ma… La strategia per il recupero completo

Gleison Bremer sta lavorando intensamente per recuperare dall'infortunio e sarà convocato per il Mondiale per club con la Juventus. Tuttavia, la strategia del club include un piano accurato per il suo recupero completo, garantendo la massima the sicurezza per il difensore brasiliano. Resta aggiornato sulle ultime novità e sui progressi del suo recupero.

Infortunio Bremer, scatta il piano Juve: verrà convocato per il Mondiale per Club ma. La strategia per il recupero completo del difensore brasiliano. Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda Gleison Bremer, che in questi giorni alla Continassa sta proseguendo il suo lavoro per cercare di recuperare definitivamente dall’infortunio al crociato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il difensore della Juve verrà convocato per il Mondiale per Club in programma da metà giugno negli Stati Uniti ma non per giocare: l’idea, piuttosto, è di aggregarlo ai compagni per fare gruppo, per riprendere piano piano il ritmo ed essere pronto per il ritiro estivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, scatta il piano Juve: verrà convocato per il Mondiale per Club ma… La strategia per il recupero completo

Infortunio Bremer: il difensore torna a lavorare col pallone. Le FOTO dalla Continassa fanno impazzire i tifosi bianconeri - Gleison Bremer torna a lavorare col pallone alla Continassa, portando entusiasmo tra i tifosi della Juventus. 🔗continua a leggere

