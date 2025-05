Industria la presidente Metsola | L’Europa può e deve fare di più per liberare il suo potenziale

Il 29 maggio a Bergamo, Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, e Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri italiano, hanno visitato il Kilometro Rosso per discutere di come l’Europa possa e debba fare di più per liberare il suo potenziale innovativo. Un’occasione di confronto tra imprese, leadership europea e governo italiano per promuovere lo sviluppo e l’innovazione nel nostro continente.

Bergamo. Giovedì 29 maggio Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, e Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri nonché Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana, sono stati in visita al Kilometro Rosso per un’occasione di scambio tra imprese, vertici europei e governo italiano, sui temi dell’innovazione. A fare gli onori di casa il Presidente Emerito di Brembo e presidente del Kilometro Rosso Alberto Bombassei. Dopo aver aperto la sua visita in Italia partecipando all’assemblea di Confindustria a Bologna, la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola l’ha chiusa al Kilometro rosso, il distretto dell’innovazione di cui Brembo è motore, che ora conta su 80 aziende e 3mila persone che vi lavorano, con una età media di 30 anni, ha ‘prodotto’ 940 brevetti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Industria, la presidente Metsola: “L’Europa può e deve fare di più per liberare il suo potenziale”

Mattarella incontra presidente del Parlamento europeo Metsola - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato a Bruxelles la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. 🔗continua a leggere

