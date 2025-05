Industria calano le esportazioni Nel 2024 persi 792 milioni

Nonostante il settore industriale abbia registrato un calo delle esportazioni di 792 milioni di euro nel 2024, la Toscana si conferma seconda a livello nazionale per l’export distrettuale, dietro solo alla Lombardia. Un dato che testimonia la resilienza e il dinamismo dell’economia toscana, come evidenziato dall’analisi del Research Department di Intesa Sanpaolo.

L'anno 2024 ha garantito, per l' economia toscana, un andamento positivo dell' export distrettuale guadagnandosi la seconda posizione a livello nazionale, con la Lombardia capolista. Lo dice l'analisi del Research Department di Intesa Sanpaolo illustrato ieri a Firenze. Si tratta dello strumento per l'azione di accompagnamento e supporto dell'economia locale a cura della direzione regionale Toscana e Umbria del Gruppo bancario, la cui divisione "Banca dei territori" è guidata da Stefano Barrese. Un export distrettuale che, al dicembre dello scorso anno, è stato in crescita del 20,3% rispetto all'anno precedente, un dato lusinghiero e che risulta essere superiore alla media nazionale del +3,3%.

Cina: industria navigazione satellitare, cresciuto valore produzione nel 2024 - Nel 2024, l'industria cinese dei servizi di navigazione satellitare ha registrato un notevole sviluppo, con un valore di produzione di circa 80 miliardi di dollari, segnando un aumento del 7,39% rispetto all'anno precedente.

