Indetta giornata di mobilitazione studentesca per condannare il femminicidio di Afragola La scuola diventi un presidio di prevenzione contro ogni forma di violenza di genere

In risposta all'ultimo grave femminicidio di Afragola, oltre 30 città italiane si sono mobilitate per condannare questa tragica violenza e trasformare le scuole in presidi di prevenzione contro ogni forma di violenza di genere. Questa giornata di mobilitazione studentesca, promossa dalla Rete degli studenti medi, intende rafforzare il nostro impegno per una società più sicura e rispettosa per tutte e tutti.

Trieste, Milano, Roma, Napoli e altre città ancora hanno deciso di dare un segnale forte per rispondere all'ultimo, l'ennesimo ed inaccettabile, episodio di femminicidio. Almeno 30 città italiane si stanno mobilitando per condannare l'uccisione di Martina, la ragazza quattordicenne di Afragola: a coordinare gli sforzi è la Rete degli studenti medi che ha indetto per oggi una giornata di mobilitazione - intitolata Ci vogliamo vive - che ha coinvolto diverse scuole in tutta Italia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

