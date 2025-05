Indagine Piepoli Paolo Capone Leader UGL | Essenziale coinvolgimento parti sociali per affrontare sfide del mondo del lavoro

L’indagine Piepoli condotta per la Fondazione Studi evidenzia l’importanza di un coinvolgimento attivo delle parti sociali, come Paolo Capone leader UGL, per affrontare le sfide del mercato del lavoro. I risultati illustrano come i lavoratori prioritizzino salari più elevati e maggiore sicurezza, sottolineando il ruolo cruciale di un dialogo condiviso tra tutte le componenti.

"I risultati dell'indagine demoscopica 'Gli italiani e il lavoro', condotta dall'Istituto Piepoli per conto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, confermano quanto l'attenzione dei lavoratori si stia concentrando su due priorità fondamentali: l'aumento dei salari e la sicurezza nei luogh.

