incursione notturna nel market banda all assalto del bancomat suona l allarme il colpo fallisce

Tentativo di furto fallito durante un'incursione notturna nel market di Broni, in provincia di Pavia, dove una banda ha tentato di assaltare il bancomat senza successo grazie all'allarme scattato in tempo. Anche il secondo colpo, ripetuto poche ore dopo, si è concluso con un fiasco, evidenziando la presenza di misure di sicurezza efficaci contro i malintenzionati.

BRONI (Pavia) Anche il secondo tentativo è fallito come il precedente. Proprio come era già successo alle 2 di notte di giovedì Primo maggio, ancora nella notte tra martedì e ieri, verso le 2.30, ignoti hanno cercato di forzare lo sportello automatico della Banca di Piacenza presente nel corridoio d’accesso al supermercato Esselunga di Broni. Gli ignoti malviventi si sono introdotti nel superstore in via Quartiere Piave, lungo la Statale 10 “Padana Inferiore“, forzando una porta sul retro. Le telecamere dell’impianto di videosorveglianza hanno ripreso tre persone, incappucciate, vestite di nero e con guanti, arrivare a piedi dal lato della ferrovia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it