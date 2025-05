Incredibili Baskers senza capitan Brighi battono Santarcangelo Gli artusiani sognano la serie B

Gli incredibili Baskers di Coach Tumidei continuano a scrivere la loro storia, conquistando la 32ª vittoria consecutiva espugnando Santarcangelo e mantenendo l’imbattibilità nella division M di Conference centro. Con questa impresa, gli Artusiani sogno la Serie B Interregionale, puntando al grande salto nella loro avventura sportiva.

Una storia che non conosce limiti. Incredibili Baskers. La squadra di coach Tumidei espugna Santarcangelo col punteggio di 54-67, infilando così la 32esima vittoria di fila, e da imbattuti vince la division M (Conference centro). Gli artusiani andranno a giocarsi la promozione in B Interregionale.

Baskérs Forlimpopoli dominano Taurus Jesi 80-50 in gara1 playoff - Tutto secondo pronostico al PalaDimensioneVending: davanti a 300 persone, i Baskérs Forlimpopoli abbattono senza pietà il Taurus Jesi 80-50 (17-15; 37-26; 51-41) conquistando gara1 dei quarti ... 🔗Secondo msn.com

Baskérs trionfano 74-48 su Porto Sant’Elpidio in gara1 della semifinale playoff - Dopo un primo tempo in equilibrio, nella ripresa i Baskérs dilagano, conquistando una strepitosa vittoria 74-48 (17-11; 33-32; 50-38) in gara1 della semifinale playoff contro Porto Sant’Elpidio. 🔗Segnala msn.com

