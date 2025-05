Incredibile salta il Processo Maradona | cos’ha fatto una giudice

Scandalo sconvolgente nel processo sulla morte di Diego Maradona: la giudice Julieta Makintach ha ammesso di aver partecipato a un documentario non autorizzato, portando all'incredibile annullamento dell'intero procedimento. Un caso che ha fatto gridare al colpo di scena nel mondo del calcio e della giustizia argentina.

Lo scandalo clamoroso che ha travolto il processo sulla morte di Diego Armando Maradona sembra uscito da un copione di un film drammatico. Al centro del vortice, la giudice Julieta Makintach, accusata di avere preso parte a un documentario non autorizzato che ha causato l'annullamento dell'intero procedimento del Tribunale orale n.3 di San Isidro. Le dimissioni della giudice. La giudice si è dimessa, messa alle strette dopo la scoperta del suo ruolo nella realizzazione del documentario, affermando di non avere "altra scelta" che abbandonare il caso dopo lo scandalo che l'ha coinvolta. Ora il processo è annullato e il rischio è che debba ripartire da zero.

