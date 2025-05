Incontro segreto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato | lui racconta come è finito

Lorenzo Spolverato svela i retroscena del suo incontro segreto con Shaila Gatta dopo la fine del Grande Fratello, svelando dettagli inediti sulla loro rottura. In un’intervista a Fanpage, il modello racconta come sono andate realmente le cose, mettendo fine alle voci e confermando le indiscrezioni più forti.

Lorenzo Spolverato ha parlato dell'incontro segreto organizzato con Shaila Gatta dopo la fine del Grande Fratello. Il modello ha deciso di dire la sua una volta per tutte sulla fine della sua relazione con l'ex Velina. In un'intervista rilasciata a Fanpage, l'ex concorrente ha raccontato retroscena inediti sulla rottura. Parole forti, che confermano che tra i due è finita non solo sentimentalmente, ma anche a livello umano. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Grande Fratello: l'addio in diretta di Shaila Gatta. Secondo Lorenzo Spolverato, la fine della relazione è stata orchestrata da Shaila Gatta in maniera pubblica per ripulire la propria immagine: "Durante la finale del Grande Fratello è entrata a gamba tesa, solo per passare da vittima e farmi passare da manipolatore", ha dichiarato.