Incontro Prefetto e Fi di Perugia | le azioni previste per i ' senzatetto' all' Ospedale e il Csa di S Martino

Il Prefetto di Perugia, Francesco Zito, ha confermato le azioni per gestire i senzatetto, con particolare attenzione alle strutture dell'Ospedale e del Centro di San Martino. Durante l'incontro con il consigliere regionale Andrea Romizi, sono state ribadite le tempistiche per il trasferimento delle persone ospitate nel centro di assistenza speciale di San Martino in Campo, per garantire una risposta efficace e umanitaria alle persone più vulnerabili.

Le persone attualmente ospitate e gestite nel centro di assistenza speciale di San Martino in Campo saranno, in tempi brevi, trasferiti. Lo ha ribadito il Prefetto Francesco Zito - il centro è di diretta competenza della Prefettura - durante l'incontro con il consigliere regionale Andrea Romizi e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Incontro Prefetto e Fi di Perugia: le azioni previste per i 'senzatetto' all'Ospedale e il Csa di S. Martino

Cerca Video su questo argomento: Incontro Prefetto Fi Perugia Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Riunione in Prefettura Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica; Visita a Palazzo; Sicurezza a Fontivegge, ordinanza del Prefetto per l’estate; Preziosa attività a tutela della collettività , il prefetto Zito in visita al comando dei Vigili del fuoco. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti incontra il nuovo Prefetto di Perugia Francesco Zito - Il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti ha accolto questa mattina (14 maggio) a palazzo Comunale il nuovo Prefetto della provincia di Perugia Francesco Zito, in ... 🔗www3.saturnonotizie.it scrive

Il Prefetto di Perugia in visita al Comando provinciale dei Vigili del fuoco - Il Prefetto di Perugia, Francesco Zito, ha fatto visita al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, situato in zona Madonna Alta. Ad accoglierlo il Direttore ... 🔗Scrive laprimapagina.it

Perugia ricorda Giovanni Falcone e le vittime di Capaci - (ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - Anche quest'anno Perugia si è unita al ricordo, insieme a tante altre città italiane, del magistrato Giovanni Falcone e delle altre vittime della strage mafiosa di Capaci, a ... 🔗Si legge su msn.com