Incontro Meloni-Macron Decreto sicurezza | al via le dichiarazioni di voto

Al via le dichiarazioni di voto sul decreto sicurezza, con il presidente Mattarella che esprime stima e fiducia nelle forze dell’ordine, rispondendo alle accuse di razzismo sollevate dal Consiglio d’Europa. L’incontro tra Meloni e Macron si inserisce in un contesto di intenso dibattito politico e sicurezza in Italia. Leggi di più nel servizio di Augusto Cantelmi.

“Stima e fiducia” alle forze dell’ordine. Così il presidente della Repubblica Mattarella risponde ad un dossier del Consiglio d’Europa che torna a evocare un presunto razzismo della polizia in Italia. Stasera l’approvazione del decreto sicurezza. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Incontro Meloni-Macron. Decreto sicurezza: al via le dichiarazioni di voto

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico - Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza. 🔗continua a leggere

