Incontro con gli autori novaresi | 3 libri e 3 storie a Galliate

Vivi un'emozionante serata dedicata alla letteratura novarese con l'evento "3 libri e 3 storie" a Galliate, sabato 7 giugno alle ore 21 al Ristobar "Qui la Cittadella". Un'occasione unica per incontrare gli autori Luisa Marangon, Maurizio Asquini e Manuel Fortina e scoprire le loro ultime pubblicazioni in un ambiente accogliente e culturale.

Si svolgerà a Galliate sabato 7 giugno alle ore 21 al ristobar "Qui la Cittadella" (via Rabellotti 16) l’evento culturale “3 libri e 3 storie” con gli autori novaresi Luisa Marangon, Maurizio Asquini e Manuel Fortina. I tre scrittori parleranno delle loro ultime pubblicazioni. Luisa Marangon con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Incontro con gli autori novaresi: 3 libri e 3 storie a Galliate

