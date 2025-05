Incidenti agricoli in serie i consigli del Dipartimento di prevenzione per evitarli

Gli incidenti agricoli in serie nel territorio di Firenze evidenziano la necessità di rispettare rigorosamente le norme di sicurezza. Il Dipartimento di Prevenzione offre consigli essenziali per prevenire tragedie simili, proteggendo la vita degli operatori e migliorando le condizioni di lavoro in campagna.

FIRENZE – La recente tragica ondata di infortuni gravi e purtroppo anche mortali che ha coinvolto nei giorni scorsi nell’Empolese operatori agricoli nell’uso di trattori agricoli dotati di cabina o telaio di protezione, ha acceso un campanello di allarme sulla sicurezza in agricoltura. È un monito drammatico che sottolinea l’importanza cruciale di semplici, ma vitali misure preventive. Il decreto legislativo 8108, in questo senso, è chiaro: la sicurezza non è un optional ma un dovere. I servizi di p revenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pissl) di Empoli che sono parte del Dipartimento della prevenzione della Asl Toscana centro, rivolgono un appello accorato a tutti gli agricoltori, ai contoterzisti e a chiunque operi con i trattori: “Fate della sicurezza una priorità assoluta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

