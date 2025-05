Incidente tra auto e moto | ragazzo finisce in ospedale

Incidente pauroso a Capaccio Paestum: un ragazzo in sella a uno scooter è finito in ospedale dopo un violento scontro con un'auto. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante: l'aumento degli incidenti stradali, specialmente tra veicoli a due ruote e automobili. La sicurezza sulle strade deve diventare una priorità per tutti. Rimaniamo aggiornati e riflettiamo sull'importanza di una guida responsabile.

Paura, questa sera, a Capaccio Paestum, dove un’auto (Suzuki Vitara) e una moto si sono scontrate lungo via Magna Graecia per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto è rimasto ferito il giovane che era in sella allo scooter, il quale è caduto rovinosamente sulla carreggiata. I. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente tra auto e moto: ragazzo finisce in ospedale

Incidente a Genova, auto travolge moto e fugge: arrestato 46enne ubriaco

Un grave incidente si è verificato a Genova lunedì sera, quando un'auto ha travolto una moto all'incrocio tra corso Monte Grappa e via Monte Cengio.

