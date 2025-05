Incidente sulla Trionfale scontro tra ambulanza e auto | anziana muore in ospedale

Un grave incidente sulla via Trionfale tra un'ambulanza e un'auto ha causato la morte di un'anziana di 85 anni, deceduta in ospedale dopo sette giorni di agonia. L’incidente si è verificato all’altezza del civico 9373, nella zona di Ottavia, coinvolgendo una donna trasportata d’urgenza dai medici del 118.

🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incidente sulla Trionfale, scontro tra ambulanza e auto: anziana muore in ospedale

