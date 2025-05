Incidente sulla superstrada furgone si capovolge nell' area di servizio | una persona perde la vita

Tragico incidente sulla superstrada tra Brindisi e Lecce: un furgone si è capovolto nell'area di servizio, causando la perdita di una vita. L'incidente avvenuto giovedì 29 maggio coinvolge un Opel Vivaro, evidenziando l'importanza della sicurezza sulla strada statale 613.

BRINDISI - Una persona ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 maggio, in seguito a un incidente verificatosi sulla strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi. Era all'interno di un furgone Opel Vivaro, un pulmino a nove posti, che all'altezza di una curva è finito nell'area. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Incidente sulla superstrada, furgone si capovolge nell'area di servizio: una persona perde la vita

