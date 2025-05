Incidente sulla Statale a Brindisi furgone si schianta sul guard rail e si ribalta | un morto

Un grave incidente sulla statale Lecce-Brindisi si è concluso con un bilancio tragico: un furgone si è schiantato contro il guard rail e si è ribaltato, provocando una vittima. La scena si è svolta nel primo pomeriggio presso una stazione di servizio, generando grande tensione tra i residenti della zona.

Tragico incidente mortale sulla statale Lecce-Brindisi: un furgone si ribalta nella stazione di servizio. È di un morto il drammatico bilancio dello schianto avvenuto nel primo pomeriggio di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente sulla Statale a Brindisi, furgone si schianta sul guard rail e si ribalta: un morto

Su questo argomento da altre fonti

