Incidente sul lavoro a San Bigio di Callalta | operaio cade dal tetto e muore

Tragico incidente sul lavoro a San Bigio di Callalta, dove un operaio è precipitato da un'altezza di 7 metri durante lavori di sistemazione del tetto presso la ditta Work Metal, perdendo la vita sul colpo. L’incidente, ora al vaglio delle autorità, evidenzia ancora una volta l'importanza delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.

È caduto da 7 metri mentre stava eseguendo lavori di sistemazione del tetto ed è morto. Ha perso la vita così un operaio a San Bigio di Callalta, in provincia di Treviso. L’ incidente sul lavoro è avvenuto nella ditta Work Metal. Per motivi in corso di accertamento, l’operaio ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo, morendo sul colpo. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri anche per accertare se si tratti di un dipendente diretto dell’azienda o di una ditta incaricata del sopralluogo. Sul posto anche gli uomini dello Spisal, che intervengono solitamente in casi di incidenti sul lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incidente sul lavoro a San Bigio di Callalta: operaio cade dal tetto e muore

Incidente sul lavoro in porto: marinaio colpito da una fune. Operato d’urgenza all’addome - Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio nel porto di Marina, dove un marinaio è stato colpito da una fune rotta mentre svolgeva le sue mansioni. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Operaio precipita dal tetto e muore sul colpo: fatale il volo di 7 metri mentre faceva manutenzione alla Work Metal di San Biagio di Callalta - SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) – Tragedia questa mattina alla Work Metal di via Pascoli, dove un operaio ha perso la vita precipitando da un’altezza di circa sette ... 🔗Scrive ilgazzettino.it

Frena di colpo per non tamponare il postino, ma il Tir si ribalta: carico sfonda la cabina, tragedia sfiorata - SAN BIAGIO (TREIVO) – Un grave incidente si è verificato venerdì 14 marzo, lungo la Postumia Est, subito dopo il centro abitato di San Biagio, in direzione Ponte di Piave. Un postino, mentre ... 🔗Segnala nordest24.it

Incidente mortale a Monte San Biagio: arrestato 20enne per omicidio stradale - Tragedia questa mattina a Monte San Biagio, nel pontino, dove una donna di 40 anni di Fondi ha perso la vita in un incidente stradale. Un 20enne è stato arrestato per omicidio stradale ... 🔗rainews.it scrive