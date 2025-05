Incidente sul lavoro a Milzano precipita dal tetto di un capannone | grave operaio

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Milzano, Brescia, quando un operaio di 62 anni è precipitato dal tetto di un capannone durante operazioni di manutenzione. L'accaduto avvenuto nel primo pomeriggio ha suscitato grande preoccupazione, mentre le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica.

Milzano (Brescia) – Incidente sul lavoro questo pomeriggio attorno alle 13.45 a Milzano in un capannone affacciato lungo la Strada Provinciale VII. Un uomo di 62 anni, dipendente di una azienda con sede nel Milanese stava effettuando delle opere sul tetto dell’azienda della bassa dove è accaduta la disgrazia. Al momento la dinamica dei fatti resta da chiarire. L’uomo stava operando presso l’azienda RM, che si occupa di ricambi auto e si trova in via Provinciale 48 e stava effettuando dei lavori di manutenzione quando, forse per avere messo un piede in fallo in un punto in cui la copertura è ceduta o forse per altre cause, che saranno appurate dalle forze dell’ordine e dai tecnici specializzati nelle questioni lavorative dell’Asst del Garda, è scivolato e ha fatto un volo di alcuni metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente sul lavoro a Milzano, precipita dal tetto di un capannone: grave operaio

