Incidente sul lavoro a Milano | operai cadono da un' impalcatura di un palazzo

Un incidente sul lavoro a Milano lunedì mattina ha visto due operai edili cadere da un'impalcatura in via Catone, zona Dergano. Dopo la caduta, sono stati immediatamente trasportati in ospedale in ambulanza, mentre le indagini sulla dinamica sono ancora in corso.

Prima la caduta, poi la corsa in ospedale in ambulanza. Due operai edili di 30 e 40 anni sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto in via Catone a Milano (zona Dergano) nella mattinata di giovedì 29 maggio. I due, secondo quanto trapelato, sarebbero caduti da un’impalcatura di un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incidente sul lavoro a Milano: operai cadono da un'impalcatura di un palazzo

