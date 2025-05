Incidente sul lavoro a Milano due operai precipitano da un’impalcatura di un palazzo | si indaga sulla vicenda

Un grave incidente sul lavoro a Milano ha coinvolto due operai precipitanti da un'impalcatura in via Catone, causando ferite. Le autoritĂ , tra cui soccorritori, vigili del fuoco e agenti di polizia, sono intervenute prontamente per le operazioni di soccorso e le indagini sulla dinamica dell'incidente.

Due operai sono rimasti feriti dopo essere precipitati da un'impalcatura di un palazzo in via Catone a Milano. Sul luogo della caduta sono intervenuti i soccorritori del 118 e, nel mentre, sono stati allertati i vigili del fuoco, la polizia e i tecnici dell’Ats per svolgere tutti i rilievi necessari. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Incidente sul lavoro a Milano, due operai precipitano da un’impalcatura di un palazzo: si indaga sulla vicenda

De Siervo: «Spareggio tra Napoli e Inter a Milano? Non possiamo escludere nulla, ci sono delle regole» - Con solo due giornate rimaste alla fine del campionato, la lotta tra Napoli e Inter si fa sempre piĂą intensa. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Incidenti sul lavoro, continua l'emergenza. Oggi altri due operai morti; Tragico incidente moto contro camion, muore centauro. Chiusa la strada in direzione Milano; Incidenti sul lavoro, tre vittime in un giorno: sono due operai e un agricoltore - LaPresse; Treviso, tre incidenti sul lavoro in poche ore: amputato il braccio a due operai. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente sul lavoro a Milano, due operai precipitano da un’impalcatura di un palazzo: si indaga sulla vicenda - Due operai sono rimasti feriti dopo essere precipitati da un’impalcatura di un palazzo in via Catone a Milano. Sul luogo della caduta sono intervenuti i soccorritori del 118 e, nel mentre, sono stati ... 🔗Riporta fanpage.it

Incidente sul lavoro a Mantello, un operaio si incastra in un macchinario: è gravissimo - Un operaio di 58 anni è rimasto incastrato all’interno di una tramoggia durante il turno di lavoro in una cava di inerti ... 🔗Secondo fanpage.it

Incidente tra più auto in tangenziale a Milano: lunghe code - Incidente a catena sulla Tangenziale Ovest di Milano. Dopo le 18 il traffico lungo l'arteria A50 è rimasto bloccato in direzione Sud dopo uno scontro tra più veicoli. 🔗Lo riporta milanotoday.it