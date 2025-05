Incidente nella notte | nove giovani coinvolti sfiorata la tragedia in viale Dante

Nella notte a Cassino, nove giovani sono rimasti coinvolti in un incidente tra due auto in viale Dante, sfiorando la tragedia. Attimi di paura e tensione si sono vissuti all’incrocio tra viale Dante e via Pascoli, mentre le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Attimi di paura nella tarda serata di ieri a Cassino (Frosinone), dove due automobili si sono scontrate all’incrocio tra viale Dante e via Pascoli. L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, ha coinvolto nove persone in totale, tutti giovani. Cinque. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Incidente nella notte: nove giovani coinvolti, sfiorata la tragedia in viale Dante

