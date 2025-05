Incidente gravissimo | la paura di una famosissima sopravvissuta per miracolo

L’incidente gravissimo vissuto dalla famosa sopravvissuta Maria Carolina, figlia del principe Carlo e della principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale. A 22 anni, la giovane principessa ha condiviso la sua testimonianza drammatica per sensibilizzare sul rischio degli incidenti in moto e la necessità di maggiori precauzioni.

la testimonianza di maria carolina: un incidente che sottolinea l'importanza della sicurezza stradale. La giovane principessa Maria Carolina, figlia del principe Carlo e della principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, ha condiviso pubblicamente un'esperienza drammatica legata a un grave incidente in moto. Con 22 anni appena compiuti, ha deciso di utilizzare i social media per evidenziare l'importanza di adottare comportamenti responsabili sulla strada e di indossare dispositivi di protezione adeguati. La sua narrazione mette in luce non solo le conseguenze dell'incidente, ma anche il ruolo salvifico del casco e il supporto ricevuto dal personale medico durante il percorso di recupero.

Cede il solaio di una scuola in costruzione: volo di tre metri per sei operai, trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente nel comune di Marino, zona Santa Maria delle Mole

Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio a Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino, dove il crollo del solaio di una scuola in costruzione ha coinvolto sei operai.

