Incidente e auto a fuoco | traffico A1 mattina di disagi | code di 8 chilometri

Incidente e auto a fuoco sull'A1 questa mattina, causando un grave disservizio e code di circa 8 chilometri tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello verso Firenze. Una manovra azzardata ha coinvolto un camion, che sbandando ha provocato l'incendio e lunghe attese per gli automobilisti.

Firenze, 29 maggio 2025 – Mattina di disagi per gli automobilisti in autostrada. Tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello verso Firenze si è verificato un incidente stradale  nel quale è rimasto coinvolto un camion che ha sbandato all’ingresso della galleria Puliana all’altezza del km 256+400. È successo intorno alle 07 di oggi, giovedì 29 maggio. L’incidente è stato risolto circa dopo un’ora, intorno alle 08. Ma lunghe code si sono registrate in più tratti della autostrada. Nel tratto interessato, dunque quello tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello verso Firenze, 3 chilometri di coda. Situazione decisamente peggiore nel tratto della Direttissima tra Badia e il bivio con la Panoramica verso Firenze, dove sono stati registrati fino a 8 chilometri di coda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente e auto a fuoco: traffico A1, mattina di disagi: code di 8 chilometri

