Incidente al bivio di Pratola Serra | strada scivolosa e segnaletica carente

Un incidente si è verificato oggi al bivio di Pratola Serra, in una zona nota per la scarsa segnaletica e strada scivolosa. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incidente in un punto già tristemente noto per gli episodi di incidentalità.

Un incidente stradale si è verificato nella giornata odierna al bivio tra Pratola Serra e la Variante. Il sinistro è avvenuto in un tratto già noto per la frequente incidentalità, secondo quanto segnalato da cittadini e automobilisti. Le cause dell'accaduto non sono state ancora rese note.

