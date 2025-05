Incidente a Roma investita da un poliziotto | morta un' anziana

Un tragico incidente a Roma ha coinvolto una donna di 86 anni, che è stata investita e persa la vita da un'auto della polizia stradale nel quartiere Esquilino. L'incidente si è verificato all'altezza di piazza Santa Croce in Gerusalemme, sollevando preoccupazioni sulle cause e sulle misure di sicurezza stradale in città.

Una donna di 86 anni è stata investita e uccisa da un poliziotto al volante di un'auto di servizio della polizia stradale all'Esquilino, a Roma. L'incidente mortale si è verificato in piazza Santa Croce in Gerusalemme, all'altezza dell'incrocio con via Nola. Erano le 9 del mattino di ieri quando.

